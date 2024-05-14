Казахстан ищет 10000 айтишников: как взлетели зарплаты и что будет с «раем для релокантов»?

IT-рынок в Казахстане сегодня развивается с небывалой скоростью: по оценке ИКТ-гиганта IBA Group, ежегодно страна нуждается в 10000 IT-специалистов. Однако спрос не успевает за предложением. Многие сотрудники работают на две компании, а центры разработки охотно привлекают релокантов, которым готовы платить 1-3 млн тенге. Отмена «визарана» и проблематичность получения ВНЖ усложняют импорт кадров, а пока же страна не может полностью закрыть потребность своими силами.

Необходимость в IT-специалистах растет вместе с масштабами отрасли. Объем услуг в сфере компьютерного программирования и консультаций в 2023 году перешагнул за триллион тенге. Ожидаемо увеличилось и число вакансий – более чем на треть за последний год. На рынке появилось больше предложений с зарплатой более 2 млн тенге. Все это говорит о том, что в последние несколько лет ИТ-рынок Казахстана стабильно растет. Но любой рост требует ресурсов.

В стране ощущается дефицит высококвалифицированных кадров. Компании часто сталкиваются с проблемами при наборе опытных специалистов, а релокация осложняется вопросами легализации. Это может привести к незавершенным проектам, неудовлетворенности заказчиков и трудностям при удержании ключевых сотрудников в стране.

О трендах отрасли рассказала Зухра Ливицкая, руководитель SAP-проектов в международной IT-компании IBA Group. Более 13 лет она занимается цифровой трансформацией бизнеса. Реализовала десятки успешных проектов для национальных и частных компаний Казахстана. Ее работа включает не только внедрение IT-систем, построение архитектуры, проведение инжиниринга бизнес-процессов и автоматизацию внутренних систем, но и подбор команд для проектов.

В Казахстан релоцируются целыми компаниями

Иллюстративное фото: Pixabay

Активный приток ИТ-специалистов в страну — это совокупный результат сразу нескольких факторов: геополитической ситуации, активной поддержки ИТ-отрасли со стороны государства, прихода зарубежных технологических компаний, увеличения числа внутренних проектов.

«Геополитическая ситуация, пожалуй, сыграла самую важную роль в этом вопросе. За последние несколько лет мы видим большое количество релоцированныхспециалистов из России, Беларуси и Узбекистана. Специалисты приезжают не только сами по себе, но и вместе со своими работодателями, которые открывают офисы в нашей стране. Капитализация самых известных бизнесов, которые в последнее время пришли на рынок, составляет около 30 млрд долларов. И это без учета небольших компаний, количество которых превышает несколько сотен», – признает Зухра Ливицкая.

Позитивно на развитии отечественной ИТ-индустрии сказывается работа технопарка Astana Hub, который предоставляет налоговые льготы и другие преференции. Сегодня в нем более 1500 резидентов, и их количество постоянно растет. Одним из них стала и компания IBA Group – один из крупнейших разработчиков в Восточной Европе.

Еще один фактор – COVID-19. Именно пандемия дала существенный толчок в развитии ИТ-сервисов во всем мире, Казахстан не стал исключением. В стране переосмыслили роль онлайн-сервисов и поняли, что многие вещи можно делать удаленно. Компании начали активно развивать и разрабатывать ИТ-продукты, которые заточены на онлайн-обслуживание.

Отмена «визарана» и сложности с ВНЖ усложняют развитие ИТ-рынка

Иллюстративное фото: Pixabay

Привлечь высококвалифицированных специалистов – половина дела. Важно их удержать и сделать процесс их легализации в стране простым и понятным. К сожалению, в этом направлении возникают трудности.

В начале прошлого года в Казахстане отменили возможность выезда из страны на короткий срок, чтобы продолжить действие безвизового режима. Таким образом, айтишники потеряли возможность делать «визаран», который позволял оставаться в стране и работать дальше.

Также у приехавших айтишников есть сложности с получением ВНЖ. Получить его не так просто, даже если это специалисты из соседних стран. Например, есть примеры, когда семьи айтишников живут и работают в Казахстане более 5 лет и даже имеют недвижимость. Они регулярно подают на ВНЖ, но им ни разу его не согласовали.

Все эти ограничения уже влияют на формирование проектных команд. Один из вариантов – миксовать команды местными айтишниками и иностранцами, закладывая в бюджет регулярные командировки, перелеты и проживание. В итоге это приводит к удорожанию проекта. Иначе сделать трудно, поскольку при внедрении сложных ИТ-систем требуется постоянное нахождение нанятых специалистов на территории заказчика, в его офисах, на производстве. Например, на большинстве крупных проектов по внедрению SAP-систем нужно присутствие команды минимум на 80%.

«Расскажу интересный кейс, связанный с подтверждением компетенций. При подаче документов на тендер мы сталкивались с ситуацией, когда не можем подтвердить компетенции проектной команды из-за различий в системе подхода к названию должностей в разных странах. В заявке мы указываем компетенции: образование, диплом, сертификаты дополнительного обучения, информацию из трудовых книжек. Проблема заключается в том, что даже в странах СНГ разные классификаторы должностей, в результате чего должности одного и того же специалиста указываются по-разному. Доходило до того, что мы заказывали экспертизу, которая подтверждала, что специальность в дипломе другой страны подходит под требования заказчика», – приводит пример эксперт из IBA Group.

Без привлечения зарубежных кадров реализовать многие сложные проекты собственными силами не удастся. Например, при внедрении SAP Master Data Governance (системы централизованного управлениями важными для бизнеса данными) компанни IBA Group приходится привлекать экспертизу коллег из зарубежных офисов. В Казахстане специалистов по этому направлению не так много, и практически всегда они заняты на других проектах. Запросов со стороны рынка на эту экспертизу становится все больше. Привлечение айтишников из других стран стало острой необходимостью.

Каждый пятый айтишник в Казахстане разрывается на две компании

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Рынок Казахстана имеет свои особенности, которые не свойственны другим странам. Например, принято создавать целые ИТ-компании для реализации одного крупного проекта. Под него собирается штат, формируется команда. Поэтому, когда специалисты проходят собеседования в зарубежные компании, частые смены работы вызывают вопросы у HR-специалистов.

Еще один тренд - наши айтишники неохотно идут работать в штат одной компании. Согласно исследованию, в 2022 году более 21% специалистов имели сразу несколько работ, тогда как в 2021 таких было 17.5%, а в 2020 — всего 8%. Сейчас каждый пятый айтишник в Казахстане работает на несколько компаний, по оценкам IBA Group.

«С чем это связано? Во время тотальной удаленки в период пандемии программисты поняли, что всю работу можно делать дистанционно, и для этого не обязательно сотрудничать только с одной компанией. Поэтому многие ищут работу по договору подряда. Это выгодно для специалиста, но несет огромные риски для компании и проекта», – комментирует эксперт из IBA Group.

Зато айтишникам так удобнее: можно увеличить свой заработок и работать параллельно на несколько компаний. Самые большие риски в случае отказа от дальнейшего сотрудничество – потеря оплаты за месяц.

Для компаний специалисты вне штата — это кот в мешке. Договор подряда не защищает от рисков, которые несет такой вид сотрудничества. Воздействовать на человека гораздо сложнее, чем на сотрудника в штате, который работает по трудовому договору. И для проектного менеджера это огромные сложности: он обладает командой сильных специалистов, которые ему по факту ничего не должны. И если человек неожиданно выпадает с проекта, то его практически невозможно быстро заменить без потери качества и сроков.

«У меня есть интересный и одновременно смешной кейс. Одного специалиста позвали на совещание со стороны исполнителя и со стороны заказчика, на котором он должен был поговорить сам с собой и ответить на ряд вопросов о поддержке системы. Так получилось, что он заключил договор на сопровождение системы, а с другой компанией – на доработку функционала, как оказалось, для этой же системы», – делится Зухра Ливицкая.

В казахстанском ИТ-комьюнити многие знают друг друга

Иллюстративное фото: Pixabay

Крупным проектам по внедрению ИТ-решений, как правило, требуется команда на 50 человек и даже больше — получается где-то по 5-6 человек на одно направление.

«Сразу скажу, что найти 5 свободных консультантов одного модуля не просто сложно – экстра сложно. Поскольку в стране одновременно реализуется несколько проектов, ключевые специалисты отрасли расписаны на несколько лет вперед. Поэтому мы вынуждены задействовать кадры с высокой компетенцией из соседних стран. Часто заказчики требуют в команду сотрудников со специфическими сертификатами, обладателями которых у нас в стране является всего несколько человек», – делится руководитель проектов из IBA Group.

Например, на рынке Казахстана был случай, когда компания набрала команду, а потом ее пришлось частично заменить. Эта ситуация не уникальная, но и не рядовая. В проекте не случился «мэтч»: команда и специалисты заказчика не нашли общий язык. Если такая ситуация происходит, то заказчик имеет право поменять специалистов. И пришлось экстренно находить новых людей.

Еще одна особенность при реализации проектов в Казахстане — практически все друг друга знают. И бывают ситуации, когда специалист отказывается работать из-за состава команды. Это чревато тем, что можно потерять ценный кадр из-за того, что раньше члены команды имели негативный опыт сотрудничества друг с другом. Есть и другая ситуация, когда специалисты не хотят идти работать на конкретную компанию. Бывают случаи, когда ни один из местных специалистов не хочет работать с определенным клиентом, в итоге приходится нанимать полностью зарубежную команду.

Рынок будет вкладывать в обучение, но сейчас нужны опытные айтишники

Иллюстративное фото: Pixabay

В ближайшие годы количество проектов будет увеличиваться, в том числе и в Казахстане. Грядет бум искусственного интеллекта. И этот тренд уже отчетливо ощущается.

«Чтобы оставаться технологичными и независимыми, нужно больше инвестировать в подготовку собственных кадров и перенимать лучшие практики у приезжающих специалистов. У страны масштабные планы по обучению IT-специалистов. ИТ-компании ожидаемо будут развивать культуру стажировок, активно инвестировать в кадры еще на этапе подготовки в университете. Это предполагает открытие лабораторий, проведение хакатонов, организацию стажировок, чтение лекций практиками. Да, это затратно, сложно, но это поможет вырастить здоровую среду, благодаря которой начинающие айтишники после обучения смогут работать в компаниях на реальных проектах. Пока же на рынке существует острый дефицит опытных айтишников уровня senior и middle, и сейчас его стоит закрывать, в том числе и зарубежными специалистами», – убеждена представитель IBA Group.

ИТ-рынок в Казахстане в ближайшее время продолжит расти. Компании активно вкладываться в развитие региональных офисов, айтишники по-прежнему рассматривают страну как комфортное место для релокации, а государство поддерживает ИТ-инициативы и способствует притоку инвестиций. Проблемы в любом случае предстоит решать в обозримом будущем. Без этого невозможно ускорить развитие отрасли.