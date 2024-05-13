SpaceX построит новую стартовую площадку во Флориде

Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует построить стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Федеральное управление гражданской авиации уже анонсировало подготовку заявления о возможном воздействии новой стартовой площадки SpaceX на окружающую среду.

Starship — это новейшая массивная ракета SpaceX, предназначенная для доставки людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс. Компания уже провела несколько испытаний на своей стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас, но также планирует модернизировать свои возможности во Флориде для обеспечения более частых запусков.

Ранее SpaceX и NASA уже заявляли о переносе запусков Starship во Флориду, поскольку компания стремится развивать Starship после того, как предыдущие испытательные полеты закончились преждевременными взрывами.