SpaceX построит новую стартовую площадку во Флориде
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Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует построить стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Федеральное управление гражданской авиации уже анонсировало подготовку заявления о возможном воздействии новой стартовой площадки SpaceX на окружающую среду.
Starship — это новейшая массивная ракета SpaceX, предназначенная для доставки людей на Луну и, в конечном итоге, на Марс. Компания уже провела несколько испытаний на своей стартовой площадке в Бока-Чика, штат Техас, но также планирует модернизировать свои возможности во Флориде для обеспечения более частых запусков.
Ранее SpaceX и NASA уже заявляли о переносе запусков Starship во Флориду, поскольку компания стремится развивать Starship после того, как предыдущие испытательные полеты закончились преждевременными взрывами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2099411-spacex-postroit-novuyu-startovuyu-ploshchadku-vo-floride/