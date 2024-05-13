Apple согласовала первую забастовку розничных продавцов

Apple согласовала первую в истории компании забастовку сотрудников розничной торговли в штате Мэриленд, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Члены Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности большинством голосов поддержали забастовку в Apple Store в Тоусоне, штат Мэриленд, в субботу.

"После года переговоров с руководством Apple мы сделали важный шаг по согласованию забастовки в магазине Apple Towson. Это свидетельствует о коллективной готовности к значительным изменениям", — говорится в заявлении Ассоциации.

Основным поводом забастовки, по данным Ассоциации, станет соблюдение баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, у работников есть претензии к компании, которая ставит перед сотрудниками непредсказуемые задачи, из-за которых им приходится менять свои планы.

Магазин Apple в Мэриленде стал первым, куда профсоюз проник в 2022 году. Проблемы, которые побудили работников розничной торговли Apple объединиться, не касаются вопросов заработной платы и льгот.