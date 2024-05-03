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Руководство TikTok заявило, что будет бороться с запретом на приложение в США

Опубликовано:

TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

TikTok заявил рекламодателям, что будет бороться с запретом на использование приложения в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Президент TikTok по глобальным бизнес-решениям Блейк Чандли заявил, что компания не собирается отступать от своих целей. Это заявление было сделано во время закрытой встречи с рекламодателями, которая прошла после анонса соглашения с Universal Music. Звукозаписывающая компания снова разрешила социальной сети использовать треки, записанные на лейбле Universal Music.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце подписал закон, который потенциально может привести к запрету приложения TikTok на территории страны, если материнская компания ByteDance не сможет найти американского инвестора в течение года. Руководство TikTok ранее призывало пользователей выступить против законопроекта, называя эту меру неконституционной, и заявило о намерении оспорить его в суде.

По словам руководителей отдела маркетинга, запрет вызовет недовольство у многих рекламодателей, которые за последние несколько лет видели эффективность TikTok среди поколения зумеров. По данным исследовательской компании Emarketer, пользователи социальных сетей в возрасте от 18 до 24 лет в среднем проводят на TikTok один час и 17 минут в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2095226-rukovodstvo-tiktok-zayavilo-chto-budet-borotsya-s-zapretom-na-prilozhenie-v-ssha/

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