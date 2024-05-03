Выкуп акций Apple на 110 млрд долларов вызвал одобрение инвесторов

Крупнейший в истории выкуп акций Apple на сумму 110 млрд долларов получил одобрение и вызвал энтузиазм среди инвесторов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Сразу после объявления о выкупе акций и публикации отчета о прибылях и убытках цена акций Apple выросла на 8% после закрытия торгов.

За последние десять лет Apple потратила на выкуп акций больше всех других технологических компаний, выделив на это с 2012 года 650 млрд долларов. Программы обратного выкупа направлены на сокращение числа акций компании в обращении, что в свою очередь способствует повышению доходности инвесторов за счет будущих дивидендных выплат.

Совет директоров Apple также увеличил дивиденды на 4%. Компания сообщила о продажах на сумму 90,8 млрд долларов во втором квартале, что превзошло более скромные прогнозы Уолл-стрит. Генеральный директор Тим Кук отметил, что Apple получила самые высокие доходы от сервисов подписок за всю свою историю.

Несмотря на то, что продажи Apple превысили ожидания, выручка компании уменьшилась примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи iPhone снизились на 10%.