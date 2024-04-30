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Новости русской службы Би-би-си

Акции Tesla резко подскочили после соглашения с китайским поисковиком Baidu

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Цена акций компании Илона Маска Tesla резко выросла после того, как он сумел заключить соглашение о сотрудничестве с китайской поисковой и картографической группой Baidu, тем самым открыв путь для внедрения технологии полуавтономного вождения в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира.

Соглашение было достигнуто после воскресной встречи Маска со вторым человеком в китайской властной иерархии, премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Акции Tesla выросли на 17% до 197 долларов США, в результате чего рыночная стоимость компании составила $615,8 млрд. В целом за неделю акции Tesla выросли более чем на треть, важный показатель, учитывая, что за последние два года они упали почти вдвое.

Соглашение с Baidu помогло преодолеть важное нормативное препятствие для китайского рынка.

Британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники говорит, что иностранные компании, желающие продавать компьютерные транспортные технологии в Китай, обязаны там использовать одного из примерно 20 утвержденных Пекином поставщиков картографических и навигационных систем.

В первом квартале этого года на долю Tesla приходилось около 7,5% рынка электромобилей в Китае, который является для нее вторым по величине рынком.

По словам аналитика американской инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниэла Айвза, Tesla сталкивается с ожесточенной конкуренцией в Китае при относительно низком спросе, и что ее дальнейший успех будет зависеть от того, получит ли она разрешение на продажу технологий полностью автономного вождения.

Текущее разрешение позволяет компании продавать в Китай только части своей технологии автономного вождения, например системы помощи при парковке, но полная автономная технология потребует дальнейшего одобрения.

Внедрение этой технологии в Китае значительно увеличит доходы компании, а также поможет Tesla получить важное преимущество над местными автопроизводителями, чья продукция не менее конкурентоспособна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2093333-akcii-tesla-rezko-podskochili-posle-soglasheniya-s-kitayskim-poiskovikom-baidu/

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