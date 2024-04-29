Илон Маск провел переговоры с властями Китая о будущем Tesla

Илон Маск совершил неожиданный визит в Китай, чтобы попросить китайских чиновников одобрить технологию беспилотного вождения Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Маск активизирует усилия по внедрению функции программного обеспечения Tesla Full Self-Driving на фоне падения прибыли Tesla в 2024 году. Генеральный директор Tesla отправился в Китай, чтобы провести переговоры с местными чиновниками.

По данным источников WSJ, знакомых с ходом дискуссии, генеральный директор Tesla попытался убедить представителей китайских регулирующих органов дать добро на внедрение функции FSD для китайских водителей. Среди тех, с кем он встретился, был премьер-министр Китая Ли Цян.

Традиционно в Китае Tesla часто сталкивается с правительственными ограничениями в отношении данных, которые ее автомобили могут собирать вблизи секретных объектов. Кроме того, компании не разрешено передавать данные китайских пользователей за пределы страны.

По данным источников, Маск хочет договориться о передаче данных в офис Tesla в США, где данные будут использованы для обучения моделей ИИ. Это потенциально серьезный вопрос, учитывая, что Пекин рассматривает защиту таких данных как вопрос национальной безопасности. Ожидается, что переговоры продолжатся.