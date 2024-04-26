Google заявила о росте выручке на 15% в первом квартале 2024 года

Alphabet, материнская компания Google, заявила о росте выручки на 15% в первом квартале 2024 года в преддверии первых выплат дивидендов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Материнская компания Google сообщила, что квартальная прибыль выросла более чем вдвое, и объявила о выплате первых денежных дивидендов, что привело к резкому росту акций.

В компании также отметили, что выручка за три месяца 2024 года выросла на 15% по сравнению с годом ранее и достигла 80,5 млрд долларов. В последнем квартале 2023 года рост Google составил 13,5%. Компания подчеркнула, что контроль затрат помог улучшить прибыль в последнем квартале.

Материнская компания Google также сообщила о высокой прибыли: чистая прибыль за квартал выросла на 57%, до 23,7 млрд долларов. Акции резко выросли после публикации результатов и объявления о выплате дивидендов в размере 20 центов, прибавив более 12% после закрытия торгов в четверг.

Эксперты WSJ отмечают, что росту прибыли способствовало продолжающееся сокращение расходов. В этом месяце генеральный директор компании Сундар Пичаи провел сокращения в подразделениях недвижимости и финансов. Ожидается, что сокращения продолжатся в 2024 году. ,