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Meta сообщила о рекордной выручке в первом квартале 2024 года

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Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Руководство Meta сообщило о рекордной выручке, полученной компанией в первом квартале 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Несмотря на рекордную выручку в размере 36,5 млрд долларов (на 27% больше, чем годом ранее) в первом квартале 2024 года, инвесторы Meta остались недовольны прогнозами роста затрат компании, которые связаны с искусственным интеллектом.

Акции Meta упали в цене более чем на 15% после того, как Meta заявила, что увеличит уровень расходов в 2024 году до 10 млрд долларов и инвестирует их в искусственный интеллект.

При этом рост выручки компании немного увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, когда Meta сообщила о годовом росте выручки на 25%.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания стремится создать ведущий в мире сервис искусственного интеллекта с точки зрения качества и использования. По его словам, Meta продолжит увеличивать инвестиции в искусственный интеллект, прежде чем эти усилия начнут приносить доход.

"Как только наши разработки в сфере искусственного интеллекта достигнут масштаба, у нас появится опыт эффективной монетизации данной технологии", — сказал Цукерберг.

Сообщается, что успехи Meta в первом квартале 2024 года были обусловлены прорывом в области искусственного интеллекта, которые помогли развитию технологии таргетированной рекламы.

Достижения в области искусственного интеллекта помогли Meta преодолеть проблемы, связанные с изменениями конфиденциальности в политике Apple, которые лишили Meta дохода в 10 млрд долларов в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2090843-meta-soobshchila-o-rekordnoy-vyruchke-v-pervom-kvartale-2024-goda/

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