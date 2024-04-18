Google уволила 28 сотрудников, протестовавших против сотрудничества компании с Израилем

Google заявила, что уволила 28 сотрудников, протестовавших на этой неделе против контракта компании с правительством Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В электронном письме, которое получили сотрудники компании, вице-президент по глобальной безопасности Крис Рэкоу сообщил, что Google уволила сотрудников после того, как расследование показало, что они участвовали в протестах в офисах компании в Нью-Йорке и Саннивейле, Калифорния.

В письме говорится, что протесты были неприемлемыми, крайне разрушительными и заставили коллег почувствовать угрозу.

"Подавляющее большинство наших сотрудников поступают правильно. Если вы один из немногих, кто склонен думать, что мы собираемся игнорировать поведение, нарушающее нашу политику, подумайте еще раз", — написал Рэкоу.

16 апреля полицейские арестовали девять сотрудников Google после забастовки, которая длилась 10 часов. Протестующие в Саннивейле захватили офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.

Протесты последовали за статьей в журнале Time, в которой говорилось, что Google предоставляет облачные услуги для Министерства обороны Израиля.