Джефф Безос выделит грант для разработчиков ИИ, который поможет планете

Фонд Земли Джеффа Безоса выделит 100 млн долларов на развитие искусственного интеллекта, задачей которого будет поиск решения проблемы изменений климата, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Один из самых богатых людей в мире готов выделить грант в размере 100 млн долларов тем разработчикам, которые представят решение в области искусственного интеллекта, способное помочь в борьбе с изменениями климата.

Фонд Земли Джеффа Безоса объявил о запуске программы "Искусственный интеллект для климата и природы", целью которого является поиск идей, как современный ИИ может использоваться для решения проблемы изменения климата. Фонд стремится стимулировать сотрудничество между группами, работающими над экологическими проблемами, и разработчиками искусственного интеллекта.

Программа включает в себя несколько раундов, каждый из которых предлагает две возможности финансирования. Первый раунд будет сосредоточен на трех областях: устойчивые белки, сохранение биоразнообразия и оптимизация энергосистемы. По сообщению фонда, на первом этапе финансирования 30 грантов будет выделено во время Недели климата в Нью-Йорке, которая пройдет в сентябре.

На втором этапе финансирования лауреаты смогут подать заявку на гранты в размере до 2 млн долларов для финансирования своих предложений, а также получить наставничество и доступ к необходимой инфраструктуре.