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Джефф Безос выделит грант для разработчиков ИИ, который поможет планете

Опубликовано:

Джефф Безос
Джефф Безос. Фото: Mandel Ngan / Contributor / Getty Images

Фонд Земли Джеффа Безоса выделит 100 млн долларов на развитие искусственного интеллекта, задачей которого будет поиск решения проблемы изменений климата, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Один из самых богатых людей в мире готов выделить грант в размере 100 млн долларов тем разработчикам, которые представят решение в области искусственного интеллекта, способное помочь в борьбе с изменениями климата.

Фонд Земли Джеффа Безоса объявил о запуске программы "Искусственный интеллект для климата и природы", целью которого является поиск идей, как современный ИИ может использоваться для решения проблемы изменения климата. Фонд стремится стимулировать сотрудничество между группами, работающими над экологическими проблемами, и разработчиками искусственного интеллекта.

Программа включает в себя несколько раундов, каждый из которых предлагает две возможности финансирования. Первый раунд будет сосредоточен на трех областях: устойчивые белки, сохранение биоразнообразия и оптимизация энергосистемы. По сообщению фонда, на первом этапе финансирования 30 грантов будет выделено во время Недели климата в Нью-Йорке, которая пройдет в сентябре.

На втором этапе финансирования лауреаты смогут подать заявку на гранты в размере до 2 млн долларов для финансирования своих предложений, а также получить наставничество и доступ к необходимой инфраструктуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2086256-dzheff-bezos-vydelit-grant-dlya-razrabotchikov-ii-kotoryy-pomozhet-planete/

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