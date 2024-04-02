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Эзотерика

Акции Xiaomi подскочили на 15% после запуска собственного электрокара

Опубликовано:

Электромобиль
Электромобиль. Фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Акции Xiaomi подскочили на 15% после того, как китайский производитель смартфонов выпустил свой первый электромобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Акции китайского производителя смартфонов Xiaomi выросли на 15% после того, как компания выпустила свой электромобиль SU7 в преддверии пасхальных каникул. На прошлой неделе в Xiaomi объявили, что SU7 будет стоить примерно на четыре тысячи долларов дешевле, чем электрокар Model 3 от Tesla. При этом по данным компании, у китайского автомобиля будет больший запас хода.

Компания заявила, что получила заказы на более чем 50 тысяч автомобилей за 27 минут с момента начала продаж, стартовавших 28 марта.

Снижение цен происходит на фоне признаков замедления роста количества электрокаров на крупнейшем в мире автомобильном рынке. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в настоящее время в Китае две трети проданных автомобилей составляют авто с аккумуляторными и гибридными двигателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2077421-aktsii-xiaomi-podskochili-na-15-posle-zapuska-sobstvennogo-elektrokara/

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