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Работника Google из Китая обвинили в краже данных компании

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Человек посредством гаджета заходит в систему Google
Google. Иллюстративное фото: SOPA Images/Getty Images

Бывшего инженера Google обвинили в краже технологии искусственного интеллекта, которую он якобы передал китайской компании, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Инженер-программист, работающий в компании Google Alphabet и являющийся при этом гражданином Китая, был обвинен Министерством юстиции США в краже коммерческой тайны из центров обработки данных компании.

38-летний гражданин Китая Линвэй Дин, живущий в Ньюарке, Калифорния, приступил к работе в Google в 2019 году. Сейчас его обвиняют в четырех фактах кражи коммерческой тайны. Соответствующее заявление сделало Министерство юстиции США.

"Мы утверждаем, что ответчик украл сведения, составляющие коммерческую тайну Google. Он тайно работал на две компании, базирующиеся в Китае.

Мы готовы жестко защищать технологии, разработанные в США, чтобы они не попали в распоряжение предприятий, для которых они не предназначались", — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Представитель Google заявил, что Дин действовал в одиночку, а компании удалось быстро отреагировать на опасность и вовремя передать дело в правоохранительные органы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2065018-rabotnika-google-iz-kitaya-obvinili-v-krazhe-dannyh-kompanii/

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