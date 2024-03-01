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Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестировали в разработку робота-гуманоида

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Робот передвигает интерактивные объекты в воздухе
Робот. Иллюстративное фото: Yuichiro Chino / Getty Images

Microsoft, OpenAI и Nvidia инвестировали в новый стартап, целью которого является разработка роботов-гуманоидов с ИИ для производственных целей, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Компания Figure AI заявила, что ей удалось привлечь 675 млн долларов инвестиций от ведущих компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта, в рамках нового раунда финансирования. В результате чего стартап из Кремниевой долины теперь оценивается в 2,6 млрд долларов. Компания планирует использовать данные вложения для обучения искусственного интеллекта, производства роботов и найма большего количества инженеров.

Стартап также заключил соглашение с OpenAI о разработке моделей искусственного интеллекта нового поколения для роботов-гуманоидов и подписал соглашение о создании инфраструктуры искусственного интеллекта с Microsoft.

"Наше видение заключается в том, чтобы как можно скорее внедрить роботов-гуманоидов в коммерческую деятельность", — сказал генеральный директор Бретт Адкок, основавший стартап почти два года назад.

В компании считают, что роботы-гуманоиды, способные выполнять простые задачи вроде перемещения ящиков на конвейер, помогут уменьшить нехватку рабочей силы и заполнить до 10 млн небезопасных рабочих мест только в США. Как показало исследование Deloitte, к 2030 году в производственном секторе США будет 2,1 млн свободных вакансий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2063939-microsoft-openai-i-nvidia-investirovali-v-razrabotku-robota-gumanoida/

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