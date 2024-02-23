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Google заключила сделку с Reddit для обучения ИИ

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Человек посредством гаджета заходит в систему Google
Google. Иллюстративное фото: SOPA Images/Getty Images

Google заключила соглашение с Reddit на использование материалов с сайта-форума для обучения моделей искусственного интеллекта и улучшения поискового сервиса, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Соглашение, о котором было объявлено в четверг, оценивается примерно в 60 млн долларов. Со своей стороны Reddit также получит доступ к моделям искусственного интеллекта Google для улучшения внутреннего поиска по сайту и других функций. Представители Reddit отказались отвечать на вопросы, выходящие за рамки письменного заявления о сделке.

Кроме того, руководство Reddit объявило о планах первичного публичного размещения акций. В документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам, Reddit сообщил о чистой прибыли в размере 18,5 млн долларов в третьем квартале 2023 года при выручке в 249,8 млн долларов. Компания заявила, что намерена разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RDDT.

Сделка с Google — это большой шаг для Reddit, который полагается на модераторов-добровольцев, контролирующих множество тематических дискуссий.

Ранее модераторы публично протестовали против предыдущих решений Reddit, в частности, когда компания объявила о планах взимать плату со сторонних приложений за доступ к своему контенту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2062612-google-zaklyuchila-sdelku-s-reddit-dlya-obucheniya-ii/

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