"Великолепная семерка" компаний заработала больше денег, чем любая страна мира
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Семь крупнейших технологических компаний мира обладают большей финансовой мощью, чем любая страна в мире. К такому выводу пришли исследователи Deutsche Bank, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Согласно новому исследованию Deutsche Bank, так называемая "великолепная семерка" технологических гигантов США, в которую входят Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla, превосходит показатели всех листинговых компаний почти во всех странах G20.
Только лишь Китай и Япония получают большую прибыль при объединении котирующихся на бирже компаний. Аналитики Deutsche Bank подчеркнули, что совокупная рыночная капитализация "Великолепной семерки" сама по себе делает ее второй по величине фондовой биржей в мире. По их данным, Microsoft и Apple по отдельности имеют такую же рыночную капитализацию, как и все листинговые компании во Франции, Саудовской Аравии и Великобритании.
Однако такой уровень концентрации заставил некоторых аналитиков выразить обеспокоенность по поводу связанных с этим рисков на американском и мировом фондовом рынке.
Аналитики Deutsche Bank также отмечают, что компании "Великолепной семерки" сильно выиграли от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта и ожидания снижения процентной ставки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2061878-velikolepnaya-semerka-kompaniy-zarabotala-bolshe-deneg-chem-lyubaya-strana-mira/