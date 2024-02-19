Эксперты раскритиковали план Сэма Альтмана по инвестированию 7 трлн долларов в чипы для ИИ

Эксперты заявляют, что амбициозный проект гендиректора OpenAI Сэма Альтмана по созданию чипов для ИИ стоимостью 7 трлн долларов является нереалистичным, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман cообщил, что собирается получить от инвесторов триллионы долларов для изменения глобальной полупроводниковой промышленности. Таким образом, он хочет увеличить мощности по производству чипов и усилить искусственный интеллект.

После этого заявления журналисты спросили у генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга сколько графических процессоров можно купить за 7 трлн долларов. Хуанг отшутился и ответил, что "очевидно, все графические процессоры". После этого он высказался скептически относительно инициативы Альтмана, назвав ее не совсем реалистичной.

Он отметил, что компьютеры, работающие на основе искусственного интеллекта, будут продолжать развиваться, и это приведет к снижению затрат.

"Вы не можете просто надеяться на то, что покупка большего количества компьютеров решит все вопросы. Вы также должны предположить, что компьютеры станут быстрее, и, следовательно, общая сумма, которая вам понадобится, будет не такой большой", — сказал Хуанг.

По его словам, если технологические компании не будут делать ставку на развитие компьютеров, то в конечном итоге руководители могут прийти к мысли, что для развития отрасли необходимы "14 разных планет, три разные галактики и еще четыре солнца, чтобы получать энергию". При этом он отмечает, что очевидным выходом является развитие компьютерной архитектуры.