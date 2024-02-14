Джефф Безос продал акции Amazon на 4 млрд долларов за последнюю неделю

Один из самых богатых бизнесменов мира Джефф Безос за последнюю неделю продал акции Amazon на 4 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно отчетам регулирующих органов, основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос, продал акции компании еще на 2 млрд долларов, в результате чего общая стоимость акций, которые он продал на прошлой неделе, составила 4 млрд долларов.

Отчет Amazon показал, что Безос, который ушел с поста генерального директора сиэтлской компании в 2021 году, но остается председателем совета директоров, в период с пятницы по понедельник продал 12 млн акций на сумму около 2 млрд долларов. Кроме того, согласно отчетам, в начале прошлой недели Безос продал акции бизнеса примерно на ту же сумму.

В начале февраля в Amazon заявляли, что Безос, который, по данным Forbes, входит в число богатейших людей мира с состоянием 190 млрд долларов, планирует продать до 50 млн акций Amazon через брокера Morgan Stanley к концу января 2025 года.

По данным S&P Capital IQ, Безос остается крупнейшим акционером Amazon с долей около 9%, даже после недавних продаж.

Акции Amazon выросли более чем на 50% за последний год. Это ралли привело к тому, что цена акций Amazon приблизилась к своему историческому максимуму, а рыночная капитализация компании выросла до 1,75 трлн долларов.