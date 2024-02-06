"Яндекс" объявил о разделе компании. Сделку не могли совершить с 2022 года

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании. Сделка не могла состояться с 2022 года, когда в компанию пришел бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, вскоре попавший под санкции.

Как сказано в пресс-релизе компании, Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы — до 31 июля 2024 года она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen). Этой международной компанией будут управлять основатель «Яндекса» Аркадий Волож и зарубежные акционеры.

Головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) с регистрацией в Калининградской области. Как отмечается в релизе, это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

Как и ожидалось, «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V, кроме зарубежных стартапов, созданных Воложем, а также дата-центра в Финляндии.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» станет «Консорциум.Первый» из 50 человек во главе с менеджерами «Яндекса». Среди них не будет лиц под санкциями США, ЕС, Великобритании или Швейцарии.

Кроме менеджеров «Яндекса» в консорциуме будет четыре пайщика без контролирующих долей — структура группы «Лукойл», а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, директора депозитария «Инфинитум» Павла Прасса и предпринимателя Александра Рязанова (в 2001-2006 годы был зампредправления «Газпрома»).

Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров.

Как минимум половина из 475 млрд рублей будет оплачена наличными, остальное — акциями голландской Yandex N.V. класса «а», говорится в пресс-релизе компании.

«С февраля 2022 года перед группой „Яндекс“ и нашей командой стоят исключительные задачи. Мы считаем, что нашли наилучшее решение для наших акционеров, наших команд и наших пользователей в этих чрезвычайных обстоятельствах», — заявил председатель совета директоров Yandex N.V Джон Бойнтон.

«Яндекс» без Потанина

О переговорах о разделении «Яндекса» на две части — российскую и международную — стало известно осенью 2022 года. В это время в компанию пришел бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который на тот момент не находился под санкциями.

Согласно изначальному плану, зарубежный бизнес (беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы) хотел сохранить за собой основатель «Яндекса» Волож, который давно жил в Израиле и надеялся построить большой международный бизнес. В июне 2022 года он попал под санкции, из-за чего был вынужден покинуть совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс».

Однако в июле 2023 года Кудрин, который вел переговоры о разделе компании и поиске покупателей, также попал в санкционный список США, что затормозило сделку.

Сами переговоры о разделении компании проходили в закрытом режиме. Подробности об их ходе становились известны лишь из публикаций СМИ — главным образом, The Bell и «Медузы» (первое признано в России «иноагентом», а второе — «иноагентом» и нежелательной организацией).

На протяжении последнего года главными претендентами на участие в консорциуме по покупке контроля в «Яндексе» источники этих изданий называли основателя «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова и основателя Kismet Capital Group Ивана Таврина, а также группу ВТБ, основателя Faberlic и депутата Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Нечаева, пенсионный фонд «Газфонд» и главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Часть инвесторов в сделке может представлять интересы миллиардера и друга Владимира Путина Юрия Ковальчука, утверждали ряд источников.

Как отмечает The Bell, все эти претенденты находятся под теми или иными санкциями, поэтому среди объявленных покупателей «Яндекса» их быть не могло.

Иностранные директора и акционеры «Яндекса» могли одобрить сделку только с покупателями, не находящимися под санкциями. По данным источников The Bell, часть объявленных покупателей могут выступать посредниками.

В Кремле приветствовали сделку по разделу «Яндекса». «Главным владельцем останется менеджмент компании. Российский — это тоже важно. Все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. А Кудрин написал в телеграме: «Проделана большая работа. Процесс пошел».

Долгие переговоры

Экономический обозреватель Русской службы Би-би-си Ольга Шамина о том, насколько выгодной оказалась сделка о разделе «Яндекса»

Переговоры о разделе «Яндекса» длились больше года. Судя по публикациями в СМИ, в них лично участвовала администрация президента России. За этот срок в отношении пришедшего в компанию Алексея Кудрина США ввели санкции, а основатель «Яндекса» Аркадий Волож сделал антивоенное заявление, став вторым после Олега Тинькова крупным российским бизнесменом, публично осудившим войну в Украине.

Оба эти фактора могли сказаться на ходе переговоров. У «Яндекса» остаются инвесторы из США, которые не могли вести переговоры с человеком под санкциями. Они же не могли одобрить и продажу компании российским бизнесменам из санкционных списков — а таких сейчас в стране большинство.

Российское же руководство также искало удобного кандидата — одновременно не находящегося под санкциями и достаточно лояльного к властям. Ходили слухи, что пока может быть временная сделка, а затем крупнейшая российская IT-компания может перейти в руки близких к Кремлю бизнесменов — уже давно включенных в те самые санкционные списки.

Подобное за последние годы в России уже происходило несколько раз — например, с сетью немецких гипермаркетов OBI и ресторанами быстрого питания McDonald’s. Судя по публикациями в СМИ, эти крупные компании могли достаться структурам сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. О переходе OBI к этим структурам, а также людям, близким к главе Чечни Рамзану Кадырову, писала Би-би-си.

Экономисты говорят о новом переделе собственности в России. И сделка по разделу «Яндекса» укладывается в этот тренд.

Сложные переговоры о судьбе «Яндекса» показывают, как тяжело бизнесу уходить из России. После начала войны условия выхода резко ужесточились. Согласовывает эти сделки администрация президента, власти требуют за «выход» из страны огромных скидок и отчислений в бюджет.

Есть и примеры национализации: формально собственниками остаются компании из «недружественных», по мнению российских властей, стран, но весь бизнес переходит под управление Росимущества. Это уже случилось с Danone и «Балтикой».

На этом фоне сделка по разделу «Яндекса» кажется на первый взгляд выгодной для всех сторон. Российские власти получили развитый стабильный бизнес, без которого сложно представить жизнь в крупных российских городах. А основатель «Яндекса» Волож, несмотря на публичное антивоенное заявление, смог получить зарубежные активы компании.