Microsoft и Google отправятся в Индию для поиска новых кадров в сфере IT

Топ-менеджеры Microsoft и Alphabet (материнская компания Google) собираются посетить Индию, чтобы найти там перспективные кадры среди местных программистов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что на следующей неделе он лично вместе с другими топ-менеджерами компании совершит поездку в Бангалор, город, считающийся технологическим центром Индии. Он также заявил о намерении встретиться с индийскими лидерами отрасли в Мумбаи и поговорить о возможностях и проблемах, которые может представлять искусственный интеллект в будущем.

Поездку в Индию планирует совершить и главный научный сотрудник Google Джефф Дин. Он собирается рассказать разработчикам и стартаперам из Бангалора о влиянии ИИ на общество и развитие отрасли в целом.

Эти визиты сигнализируют о том, что ведущие технологические компании мира рассматривают Индию в качестве одного из главных поставщиков перспективных кадров. В настоящее время в этой стране проживают более пяти миллионов программистов. В то время, как именно дефицит кадров в области ИИ является одной из самых острых проблем для многих компаний.

"В ближайшие пять-десять лет во всем мире произойдет переход к искусственному интеллекту, и индийские разработчики будут находиться в центре этих изменений", — заявил Нандан Нилекани, председатель второй по величине в Азии компании по оказанию технологических услуг Infosys.

И Наделла, и генеральный директор Google Сундар Пичаи выросли в Индии и изучали там инженерное дело, прежде чем отправиться в США для учебы в аспирантуре. Для обоих развитие ИИ может стать определяющим в карьере.