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Компании США перестали вкладываться в развитие метавселенных из-за ИИ

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Крупные международные компании массово создают новые подразделения, занимающиеся исключительно искусственным интеллектом и отказываются от развития метавселенных, передает Bloomberg.

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В конце 2021 и начале 2022 годов технологический сектор охватил бум, связанный с потенциальным развитием метавселенных. Это произошло после того, как Марк Цукерберг переименовал свою компанию из Facebook в Meta.

Несколько лет спустя ажиотаж вокруг метавселенных спал, а запуск чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI спровоцировал всплеск популярности искусственного интеллекта.

Такие компании, как Walt Disney, Procter & Gamble и Creative Artists Agency, создавшие подразделения, занимающиеся развитием метавселенных, переориентировались на развитие искусственного интеллекта.

Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией Heidrick & Struggles, компенсационные пакеты для твердых экспертов в отрасли ИИ превышают миллион долларов.

По данным Bloomberg, слово "метавселенная" было произнесено всего дважды во время телефонных разговоров о финансовых результатах компаний, входящих в индекс S&P 500, в прошлом квартале по сравнению с 63 упоминаниями в первом квартале 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2058197-kompanii-ssha-perestali-vkladyvatsya-v-razvitie-metavselennyh-iz-za-ii/

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