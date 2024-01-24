Amazon оштрафовали на 32 млн евро во Франции за чрезмерный контроль над сотрудниками

Власти Франции оштрафовали компанию Amazon на 32 млн евро за чрезмерную слежку за своими сотрудниками. Французские регуляторы сочли меры компании незаконными, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Французское агентство по защите данных (CNIL) сообщило, что компания Amazon France Logistique, управляющая несколькими складами на территории Франции, получала доступ к данным сотрудников с помощью портативных сканеров. Выяснилось, что Amazon настолько тщательно отслеживала деятельность каждого сотрудника, что им приходилось оправдываться за каждый краткосрочный перерыв.

Amazon заявила, что категорически не согласна с выводами CNIL, и назвала их "фактически неверными".

При этом агентство сочло систему трех оповещений, используемую для мониторинга деятельности сотрудников Amazon, незаконной. Одно предупреждение срабатывало, если товар на складе сканировался слишком быстро или менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего элемента, что увеличивало риск ошибки.

Следующее предупреждение срабатывало в случае перерыва продолжительностью 10 и более минут, а третий отслеживал перерывы менее 10 минут. CNIL также задалось вопросом, почему Amazon нужно хранить данные работников в течение 31 дня.

В Amazon в свою очередь заявили, что системы управления складами являются отраслевым стандартом и необходимы для обеспечения безопасности, качества и эффективности операций, а также для своевременного отслеживания хранения запасов и обработки посылок в соответствии с ожиданиями клиентов.