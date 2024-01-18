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Ближайший соратник Цукерберга покинет совет директоров Meta

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Шерил Сэндберг
Шерил Сэндберг. Фото: Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images

Один из ближайших соратников Марка Цукерберга Шерил Сэндберг покинет совет директоров Meta спустя 12 лет присутствия в нем, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Шерил Сэндберг покинула пост главного операционного директора Meta два года назад, в 2022 году, но осталась в совете директоров. Однако на этой неделе она заявила, что не будет баллотироваться на переизбрание в совет директоров Meta в мае. Вместо этого Сэндберг займет позицию советника. В общей сложности Шерил Сэндберг проработала в совете директоров компании около 12 лет, а ее стаж в Meta составляет 14 лет.

Данное заявление Сэндберг опубликовала на своей официальной странице в Facebook. Комментарий к нему сразу же оставил глава Meta Марк Цукерберг, который поблагодарил Шерил Сэндберг за вклад в развитие компании.

Согласно данным Британской энциклопедии, Шерил Сэндберг родилась 28 августа 1969 года в Вашингтоне. Изучала экономику в Гарварде. Там же получила степень магистра делового администрирования. Работала руководителем аппарата Министерства финансов США.

В 2001 году возглавила бизнес-подразделение Google. В 2004 году ее назначили руководителем коммерческого благотворительного подразделения Google.

В 2008 году перешла на работу в Facebook (сейчас Meta) на позицию главного операционного директора. Разработала рекламную стратегию, которая помогла компании выйти на прибыль. Считается, что важнейшей составляющей успеха Facebook является командная работа Цукерберга и Сэндберг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2056158-blizhayshiy-soratnik-tsukerberga-pokinet-sovet-direktorov-meta/

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