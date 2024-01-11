Сотрудников уволили из Duolingo из-за внедрения ИИ

Одно из самых популярных в мире приложений для изучения языков Duolingo внедряет ИИ и увольняет сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Компания Duolingo, создавшая одноименное приложение для изучения языков, в последнее время все чаще увольняет авторов учебных программ и переводчиков, заменяя их искусственным интеллектом. Это один из самых ярких примеров в технологической индустрии, когда люди теряют работу из-за ИИ.

Как сообщили журналистам бывшие сотрудники компании, в 2023 году было проведено несколько раундов сокращений. Одно из них произошло летом, а другое – прямо перед Новым годом.

Представитель Duolingo Сэм Далсимер подтвердил, что компания сократила число подрядчиков примерно на 10% в конце 2023 года, но отказался назвать конкретные цифры. В компании работает более 700 штатных сотрудников.

С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT чуть больше года назад, компании по всему миру изо всех сил пытаются найти способы использования чат-ботов с искусственным интеллектом. Боты могут генерировать тексты, которые сложно отличить от тех, что были бы написаны человеком, поэтому многие компании сразу начали пользоваться этой возможностью.

Бенджамин Костелло, русскоязычный переводчик и музыкант из Балтимора, уволенный из Duolingo в августе, заявил, что сокращения стали неожиданностью для него и его коллег, поскольку компания изначально заявила работникам, что их не заменят искусственным интеллектом.

По мнению Костелло, увольнения, конечно, помогут компании сэкономить, но скорее всего, негативно скажутся на качестве обучающих программ.