Сотрудников уволили из Duolingo из-за внедрения ИИ
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Одно из самых популярных в мире приложений для изучения языков Duolingo внедряет ИИ и увольняет сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
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Компания Duolingo, создавшая одноименное приложение для изучения языков, в последнее время все чаще увольняет авторов учебных программ и переводчиков, заменяя их искусственным интеллектом. Это один из самых ярких примеров в технологической индустрии, когда люди теряют работу из-за ИИ.
Как сообщили журналистам бывшие сотрудники компании, в 2023 году было проведено несколько раундов сокращений. Одно из них произошло летом, а другое – прямо перед Новым годом.
Представитель Duolingo Сэм Далсимер подтвердил, что компания сократила число подрядчиков примерно на 10% в конце 2023 года, но отказался назвать конкретные цифры. В компании работает более 700 штатных сотрудников.
С тех пор, как OpenAI выпустила ChatGPT чуть больше года назад, компании по всему миру изо всех сил пытаются найти способы использования чат-ботов с искусственным интеллектом. Боты могут генерировать тексты, которые сложно отличить от тех, что были бы написаны человеком, поэтому многие компании сразу начали пользоваться этой возможностью.
Бенджамин Костелло, русскоязычный переводчик и музыкант из Балтимора, уволенный из Duolingo в августе, заявил, что сокращения стали неожиданностью для него и его коллег, поскольку компания изначально заявила работникам, что их не заменят искусственным интеллектом.
По мнению Костелло, увольнения, конечно, помогут компании сэкономить, но скорее всего, негативно скажутся на качестве обучающих программ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2054964-sotrudnikov-uvolili-iz-duolingo-iz-za-vnedreniya-ii/