Ученые Microsoft открыли новый материал, который может заменить литий

Исследователи Microsoft и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории обнаружили новое вещество, которое может сократить использование лития в батареях, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Ученые из Microsoft и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL), входящей в состав Министерства энергетики США, открыли вещество, которое потенциально может сократить использование лития до 70%.

Они использовали искусственный интеллект и суперкомпьютеры, чтобы проанализировать список из 32 млн потенциальных неорганических материалов. После анализа список был сужен до 18 перспективных материалов.

Весь процесс проверки занял меньше недели, тогда как если бы его проводили с использованием традиционных лабораторных методов исследования, на него бы потребовалась пара десятков лет.

Процесс от создания до разработки работающего прототипа батареи занял менее девяти месяцев. Обе организации достигли этого благодаря использованию искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, которые объединяют большое количество компьютеров для решения сложных научных и математических задач.

Исполнительный вице-президент Microsoft Джейсон Зандер рассказал, что одна из задач технологического гиганта заключается в том, чтобы в течение следующих 25 лет сделать открытия, которые без ИИ были бы сделаны за 250 лет.

Литий часто называют "белым золотом" из-за его рыночной стоимости и серебристого цвета. Это один из ключевых компонентов аккумуляторных батарей (литий-ионных аккумуляторов), которые питают все: от электромобилей (EV) до смартфонов.

По данным Международного энергетического агентства, поскольку потребность в металле и спрос на электромобили растут, мир может столкнуться с нехваткой материала уже в 2025 году.