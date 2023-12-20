Google выплатит компенсацию более 100 млн жителей США

Более 100 млн жителей США получат компенсацию от Google. Компания согласилась выплатить американцам 630 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Руководство Google сообщило, что выделит 700 млн долларов в рамках урегулирования антимонопольного иска, который был подан в 2021 году генеральными прокурорами 36 штатов и округа Колумбия.

Позже к иску присоединились Пуэрто-Рико и Виргинские острова США. Иск был подан против высоких комиссий, которые компания взимает с разработчиков приложений.

Google выплатит 630 млн долларов, которые будут разделены между 102 млн правомочных потребителей во всех 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США, в соответствии с условиями мирового соглашения.

Компания также заплатит дополнительные 70 млн долларов, которые будут использованы штатами для компенсации других спорных вопросов, адресованных компании.

"Благодаря урегулированию спора американцы получат более низкие цены на приложения и больше инноваций", — сказал генеральный прокурор Северной Каролины Джош Стейн.

Уилсон Уайт, вице-президент Google по связям с правительством и государственной политике, заявил, что руководство Google радо, наконец, разрешить этот спор.