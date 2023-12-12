Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Google проиграла антимонопольное дело против Epic Games

Опубликовано:

Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Google проиграла антимонопольное дело, рассмотрение которого было инициировано иском компании-производителя видеоигр Epic Games еще в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Присяжные суда Сан-Франциско единогласно вынесли вердикт: Google создал на рынке видеоигр монополию с помощью своего магазина приложений Play Market.

Производитель видеоигр Epic Games подал в суд на Google в 2020 году, утверждая, что компания использовала свое доминирующее положение, чтобы получить сверхприбыль от разработчиков приложений. Google и Epic не ответили на запросы о комментариях после вынесения вердикта суда.

В иске Epic говорилось о доминирующем положении Google на рынке приложений для мобильных устройств под управлением программного обеспечения Android, а также о комиссиях, которые компания взимает с разработчиков в своем Play Market.

"Если вы производитель смартфонов и вам нужна операционная система, ваш единственный выбор — Google. Конечно, это дает Google огромную мощь", — заявил в заключительном заявлении в понедельник Гэри Борнштейн, юрист Epic.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google удалил некоторые журналы чатов сотрудников, которые могли содержать информацию, имеющую отношение к делу. Судья посоветовал присяжным предположить, что удаленная информация не была бы выгодна Google.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2050394-google-proigrala-antimonopolnoe-delo-protiv-epic-games/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.