Google проиграла антимонопольное дело против Epic Games

Google проиграла антимонопольное дело, рассмотрение которого было инициировано иском компании-производителя видеоигр Epic Games еще в 2020 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Присяжные суда Сан-Франциско единогласно вынесли вердикт: Google создал на рынке видеоигр монополию с помощью своего магазина приложений Play Market.

Производитель видеоигр Epic Games подал в суд на Google в 2020 году, утверждая, что компания использовала свое доминирующее положение, чтобы получить сверхприбыль от разработчиков приложений. Google и Epic не ответили на запросы о комментариях после вынесения вердикта суда.

В иске Epic говорилось о доминирующем положении Google на рынке приложений для мобильных устройств под управлением программного обеспечения Android, а также о комиссиях, которые компания взимает с разработчиков в своем Play Market.

"Если вы производитель смартфонов и вам нужна операционная система, ваш единственный выбор — Google. Конечно, это дает Google огромную мощь", — заявил в заключительном заявлении в понедельник Гэри Борнштейн, юрист Epic.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Google удалил некоторые журналы чатов сотрудников, которые могли содержать информацию, имеющую отношение к делу. Судья посоветовал присяжным предположить, что удаленная информация не была бы выгодна Google.