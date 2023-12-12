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Зарядки для электрокаров появились в кофейнях Starbucks в США

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Электромобиль заряжается
Электромобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сеть кофеен Starbucks начала предоставлять услуги по подзарядке электрокаров. Зарядные устройства для электромобилей были на территории пяти штатов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Starbucks официально открыла станции зарядки электромобилей в 15 точках вдоль трассы, соединяющей Денвер, штат Колорадо, и Сиэтл, штат Вашингтон. Эти станции появились в рамках партнерства Starbucks со шведским автопроизводителем Volvo.

50 зарядных станций Volvo в кофейнях Starbucks в штатах Колорадо, Юта, Айдахо, Орегон и Вашингтон позволят подзарядить любой электромобиль с разъемом CCS1 или CHAdeMO.

Starbucks и Volvo заявили, что вместе они хотят решить проблему отсутствия в Северной Америке инфраструктуры зарядки электромобилей. По состоянию на лето 2023 года в США было установлено всего 32 тысячи устройств для быстрой зарядки постоянного тока. Это слишком мало для 2,3 млн электромобилей, зарегистрированных в стране.

Большинство электромобилей в США (кроме тех, что произведены Tesla) в настоящее время используют разъемы CCS1 для зарядки. Аббревиатура CCS означает "комбинированная система зарядки".

Она была разработана Европейской автомобильной ассоциацией. Комбинированная система зарядки типа 1 является самой популярной системой в Северной Америке.

Разъемы CHAdeMO были разработаны в Японии до появления CCS. Некоторые производители автомобилей в Азии сразу начали внедрять их в свои электрокары. Например, эти разъемы используются в более старых моделях Nissan EV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2050393-zaryadki-dlya-elektrokarov-poyavilis-v-kofeynyah-starbucks-v-ssha/

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