Экс-член совета директоров OpenAI рассказала о причинах увольнения Сэма Альтмана

Академик Хелен Тонер, один из членов совета директоров OpenAI, выступила с заявлением и объяснила, почему правление настаивало на отстранении Сэма Альтмана с руководящей должности, передает The Wall Street Journal.

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Хелен Тонер была относительно малоизвестной 31-летней ученой из Австралии, пока она не стала одним из четырех членов совета директоров, уволивших Сэма Альтмана из компании, которую тот сам основал.

Спустя две недели после возвращения Альтмана на пост гендиректора, Тонер утверждает, что опасения по поводу безопасности развития искусственного интеллекта не были причиной увольнения Альтмана.

По ее словам, речь шла об отсутствии доверия непосредственно личности гендиректора. Хелен Тонер отмечает, что увольнение Альтмана соответствует обязанности совета директоров OpenAI обеспечивать ответственное развитие систем искусственного интеллекта.

"Нашей целью при увольнении Сэма было укрепление OpenAI. Мы хотели сделать компанию более жизнеспособной, чтобы она могла легко выполнить свою миссию", — сказала она.

Тонер отказалась рассказать подробности, почему она и еще три члена совета директоров проголосовали за увольнение Альтмана из OpenAI. В настоящее время Хелен Тонер больше не входит в правление компании.