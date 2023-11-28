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Почему специалисты в сфере ИИ являются такими высокооплачиваемыми, рассказали эксперты

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Мужчина печатает на клавиатуре
Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Инженеры, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта, являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми специалистами в технологической отрасли. Об этом заявили аналитики, передает Bloomberg.

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Согласно анализу данных сайта Levels.fyi, который занимается обработкой данных на рынке труда, инженеры, занимающиеся разработкой технологии искусственного интеллекта, зарабатывают на 8–12,5% больше, чем их коллеги, не занимающиеся искусственным интеллектом.

Роджер Ли, соучредитель компании Comprehensive.io, занимающейся анализом заработных плат в технологической отрасли, заявил, что средняя зарплата инженера OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, составляет от 200 до 370 тысяч долларов в год.

При этом некоторые сотрудники, обладающие уникальным набором навыков, зарабатывают от 300 до 450 тысяч долларов. Данный анализ не включает в себя бонусы и премии, после получения которых годовой доход сотрудника технологической компании может составлять 800 тысяч долларов в год.

Эксперты отмечают, что в данной отрасли самым дефицитным ресурсом все еще считаются квалифицированные кадры. Поэтому скандал, разгоревшийся в OpenAI, представлял такую большую угрозу для всей отрасли.

Джулия Поллак, главный экономист сайта по трудоустройству ZipRecruiter, заявила, что в настоящее время существует лишь небольшая группа людей, обладающих достаточным опытом в сфере разработки искусственного интеллекта.

По ее словам, именно эти люди являются залогом успешного запуска новых продуктов и стабильной работы компаний. Поэтому труд этих специалистов оценивается так высоко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2047746-pochemu-spetsialisty-v-sfere-ii-yavlyayutsya-takimi-vysokooplachivaemymi-rasskazali-eksperty/

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