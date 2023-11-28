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Пресс-секретаря Meta объявили в розыск в России

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Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Пресс-секретарь компании Meta Энди Стоун был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. При этом не сообщается, в чем именно МВД РФ обвиняет представителя компании, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

О том, что МВД России включило пресс-секретаря компании Meta в список людей, находящихся в розыске, стало известно в воскресенье, 26 ноября. При этом еще в марте 2022 года Meta, а вместе с ней и принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook, была объявлена экстремисткой организацией в России. Таким образом, россияне, которые пользуются данными платформами, потенциально могут подвергнуться уголовному преследованию.

В базе данных МВД нет подробностей дела против Стоуна, говорится лишь, что он разыскивается по уголовным обвинениям. В Meta не прокомментировали данный факт.

По данным новостного сайта Медиазона, Стоун был объявлен в розыск еще в феврале 2022 года, но власти тогда не делали никаких заявлений по этому поводу, и, ни одно СМИ не сообщало об этом до 26 ноября 2023 года.

В марте 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Meta. Согласно материалам дела, действия компании после полномасштабного вторжения Москвы в Украину 24 февраля 2022 года представляли собой подстрекательство к насилию против россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2047745-press-sekretarya-meta-obyavili-v-rozysk-v-rossii/

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