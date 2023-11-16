Голландский холдинг Yandex NV планирует продать все российские активы

Голландская компания Yandex NV планирует продать все свои российские активы после того, как основатель компании раскритиковал российское вторжение в Украину, передает Bloomberg.

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Как сообщили три не связанных между собой источника Bloomberg, группа российских инвесторов, претендующая на приобретение активов (в том числе, популярной поисковой системы Яндекс), хочет добиться полного разрыва отношений с голландской компанией Yandex NV. Ранее переговоры шли лишь о продаже контрольного пакета акций российского подразделения "Яндекс", которое генерирует большую часть доходов компании.

"Яндекс" оказался под сильным давлением в ЕС после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Основатель компании Аркадий Волож подвергся санкциям Европейского Союза в июне 2022 года. По данным блока, это произошло из-за того, что "Яндекс" поддерживал российскую пропаганду.

В августе 2023 года попавший под санкции Аркадий Волож впервые публично выразил свою позицию относительно военных действий. По его словам, вооруженное вторжение "является варварством", и он категорично осуждает такие действия. Теперь ожидается, что совет директоров соберется в конце ноября, чтобы обсудить новые условия продажи. О сделке может быть объявлено уже в декабре.

Как сообщают источники, компания планирует зарегистрировать подразделение в специальной налоговой зоне в Калининградской области России, которое консолидирует все российские активы перед продажей.

Яндекс зарегистрирован в Нидерландах с 2007 года, что является обычной стратегией российских компаний, которые хотят привлечь иностранных инвесторов. Акции торговались на Nasdaq до тех пор, пока эта деятельность не была приостановлена после 24 февраля 2022 года.