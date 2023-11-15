Starlink Илона Маска может выйти на IPO в 2027 году

Один из инвесторов SpaceX Рон Барон заявил, что спутниковое подразделение Starlink станет отдельной компанией и выйдет на IPO примерно в 2027 году, передает Quartz.

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Миллиардер Рон Барон считает, что через четыре года стоимость SpaceX будет составлять от 250 до 300 млрд долларов, что вдвое превышает ее текущую оценку в 150 млрд долларов. Ранее в этом месяце он сообщил, что его фонд владеет акциями SpaceX на сумму около 1,7 млрд долларов. По словам Барона, он очень оптимистично оценивает перспективы развития компании.

Илон Маск, основатель SpaceX, в прошлом году заявлял, что, по его мнению, Starlink станет публичной компанией не раньше 2025 года. Starlink значительно опережает своих конкурентов, владея половиной спутников, запущенных в космос. Компания стремительно движется к достижению амбициозной цели Маска по запуску 42 тысяч новых спутников к следующему году.

В начале ноября Маск сообщил, что Starlink удалось достичь точки безубыточности. В начале года Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила, что в 2023 году Starlink действительно имеет все шансы хорошо заработать.