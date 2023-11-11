Meta заключила соглашение о продаже VR-гарнитуры в Китае

Meta заключила предварительное соглашение по продаже гарнитуры виртуальной реальности в Китае. Этот шаг сделан через 14 лет после блокировки Facebook в Китае, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники WSJ, соглашение Meta с крупнейшим производителем видеоигр в Китае Tencent сделает данную компанию эксклюзивным продавцом гарнитуры Meta в Китае. Таким образом, Meta попытается повысить спрос на свое оборудование, который в настоящее время является не самым высоким.

Tencent начнет продавать гарнитуру в конце 2024 года. Ожидается, что две компании достигнут окончательного соглашения примерно через год после начала переговоров. В настоящее время сделка является предварительной, и ее условия могут быть изменены. Пока неясно, необходимо ли Tencent получить официальное одобрение правительства для запуска продаж устройств Meta.

Такое одобрение компания уже получила на продажу устройств Nintendo Switch. Однако в Китае еще не приняты официальные правила для VR-устройств. При этом Пекин ужесточил правила для видеоигр и другого цифрового контента, что может создать препятствия для сделки.

Meta планирует использовать в данной гарнитуре линзы, которые немного дешевле, чем те, что используются в последней модели Quest 3. По данным источников, более доступная версия устройства будет продаваться и в других странах. Также сообщается, что Meta планирует установить более совершенный графический процессор, чем тот, который использовался в Quest 2, выпущенном более трех лет назад.