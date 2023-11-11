Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Meta заключила соглашение о продаже VR-гарнитуры в Китае

Опубликовано:

Мужчина в очках виртуальной реальности
Очки виртуальной реальности. Иллюстративное фото: Freepik

Meta заключила предварительное соглашение по продаже гарнитуры виртуальной реальности в Китае. Этот шаг сделан через 14 лет после блокировки Facebook в Китае, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщают источники WSJ, соглашение Meta с крупнейшим производителем видеоигр в Китае Tencent сделает данную компанию эксклюзивным продавцом гарнитуры Meta в Китае. Таким образом, Meta попытается повысить спрос на свое оборудование, который в настоящее время является не самым высоким.

Tencent начнет продавать гарнитуру в конце 2024 года. Ожидается, что две компании достигнут окончательного соглашения примерно через год после начала переговоров. В настоящее время сделка является предварительной, и ее условия могут быть изменены. Пока неясно, необходимо ли Tencent получить официальное одобрение правительства для запуска продаж устройств Meta.

Такое одобрение компания уже получила на продажу устройств Nintendo Switch. Однако в Китае еще не приняты официальные правила для VR-устройств. При этом Пекин ужесточил правила для видеоигр и другого цифрового контента, что может создать препятствия для сделки.

Meta планирует использовать в данной гарнитуре линзы, которые немного дешевле, чем те, что используются в последней модели Quest 3. По данным источников, более доступная версия устройства будет продаваться и в других странах. Также сообщается, что Meta планирует установить более совершенный графический процессор, чем тот, который использовался в Quest 2, выпущенном более трех лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2045108-meta-zaklyuchila-soglashenie-o-prodazhe-vr-garnitury-v-kitae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.