X планирует привлечь Лионеля Месси и других звезд к продвижению соцсети

Телевизионное прошлое нынешнего гендиректора соцсети X (бывшая Twitter) Линды Яккарино может значительно повлиять на будущее компании, передает The Wall Street Journal.

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Прошло пять месяцев с тех пор, как Илон Маск пригласил бывшего руководителя рекламного подразделения телеканала NBCUniversal Линду Яккарино возглавить Twitter, который позже был переименован в X.

Опираясь на свои связи в отрасли, Яккарино налаживает контакт с рекламодателями и пытается убедить их в том, что сотрудничать с X в настоящее время намного перспективнее, чем с конкурирующими соцсетями.

Как стало известно журналистам, в настоящее время Яккарино ведет переговоры о продлении текущего трехлетнего контракта Х с Национальной футбольной лигой США на сумму 100 млн долларов, срок действия которого истекает в сентябре 2024 года. Руководители X обсудили идею нового соглашения с Высшей лигой футбола. В частности, они надеются заключить контракт на продвижение соцсети с футбольной суперзвездой Лионелем Месси.

Также X намерен активно сотрудничать с другими публичными личностями и лидерами мнений. Не так давно компания заключила контракт с известной светской львицей Пэрис Хилтон. Ожидается, что X обратится с подобным предложением к многим другим публичным личностям.