Выручка Apple упала, несмотря на выпуск iPhone 15

Продажи Apple падают четвертый квартал подряд, несмотря на выпуск новых iPhone 15. Это нетипично для компании, которая традиционно демонстрировала устойчивый рост, передает Quartz.

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Выручка Apple в нынешнем финансовом году упала всего на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Но даже такое небольшое падение стало примечательной аномалией для бизнеса, который был настолько успешным, что позволил Apple стать первой американской компанией, чья стоимость в начале этого года оценивалась в 3 трлн долларов.

И хотя выручка Apple в последнем квартале снизилась до 89,5 млрд долларов, прибыль компании выросла на 11% до 22,96 млрд долларов, или 1,46 доллара на акцию. По данным FactSet Research, обе цифры превзошли прогнозы аналитиков.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с неопределенной макроэкономической средой", — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Кук рассказал, что Apple вкладывается в расширение доли рынка в Китае, но вялая экономика заставляет китайских потребителей ограничивать расходы.

Чтобы увеличить свои доходы, Apple подняла цены на топовые модели смартфонов. Стартовая цена iPhone 15 Pro Max, представленного в сентябре, составляет 1200 долларов, что на 100 долларов больше, чем у прошлогодней версии этого устройства.

Буквально на прошлой неделе Apple подняла цены на несколько своих сервисов, предоставляемых по подписке. В частности, компания увеличила ежемесячную плату за использование стримингового сервиса Apple+ на 43% до 10 долларов в месяц.