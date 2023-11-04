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Выручка Apple упала, несмотря на выпуск iPhone 15

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Прилавок магазина с рекламой iPhone 15 на фоне
iPhone 15. Иллюстративное фото: Firdous Nazir /Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images

Продажи Apple падают четвертый квартал подряд, несмотря на выпуск новых iPhone 15. Это нетипично для компании, которая традиционно демонстрировала устойчивый рост, передает Quartz.

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Выручка Apple в нынешнем финансовом году упала всего на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Но даже такое небольшое падение стало примечательной аномалией для бизнеса, который был настолько успешным, что позволил Apple стать первой американской компанией, чья стоимость в начале этого года оценивалась в 3 трлн долларов.

И хотя выручка Apple в последнем квартале снизилась до 89,5 млрд долларов, прибыль компании выросла на 11% до 22,96 млрд долларов, или 1,46 доллара на акцию. По данным FactSet Research, обе цифры превзошли прогнозы аналитиков.

"Мы по-прежнему сталкиваемся с неопределенной макроэкономической средой", — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Кук рассказал, что Apple вкладывается в расширение доли рынка в Китае, но вялая экономика заставляет китайских потребителей ограничивать расходы.

Чтобы увеличить свои доходы, Apple подняла цены на топовые модели смартфонов. Стартовая цена iPhone 15 Pro Max, представленного в сентябре, составляет 1200 долларов, что на 100 долларов больше, чем у прошлогодней версии этого устройства.

Буквально на прошлой неделе Apple подняла цены на несколько своих сервисов, предоставляемых по подписке. В частности, компания увеличила ежемесячную плату за использование стримингового сервиса Apple+ на 43% до 10 долларов в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2043953-vyruchka-apple-upala-nesmotrya-na-vypusk-iphone-15/

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