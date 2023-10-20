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Netflix повысит стоимость подписок на фоне роста числа пользователей

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Здание Netflix в Голливуде
Здание Netflix в Голливуде. Фото: AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Netflix повысит цены на использование стримингового сервиса, поскольку количество постоянных подписчиков компании сильно выросло в 2023 году, передает Financial Times.

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Меры, которые компания ввела против того, чтобы одним аккаунтом пользовались сразу несколько человек, по-видимому, оказались эффективны. В третьем квартале 2023 года к стриминговому сервису присоединились 9 млн новых подписчиков, хотя сама компания прогнозировала, что этот показатель составит 6 млн.

Сразу после объявления этой новости компания заявила, что повысит цены для базовых и премиальных подписчиков в США, Великобритании и Франции. Обладатели базовой подписки из США будут платить 11,99 долларов в месяц. Это на 2 доллара больше, чем они платили раньше. Стоимость премиальной подписки повысится на 3 доллара до 22,99 долларов. Акции компании выросли на 12%.

Текущие показатели привели к самому сильному квартальному росту Netflix со второго квартала 2020 года. Тогда карантин, введенный в связи с пандемией COVID-19, привел к резкому увеличению количества регистраций.

"Наступает эра "стримфляции", и потребители должны ожидать, что цены будут повышаться, а ограничения на обмен паролями будут все строже. Однако у пользователей также появилась возможность купить выгодную подписку с рекламой.

Текущие результаты показывают, что данные рычаги работают. По крайней мере, в краткосрочной перспективе", — говорит Скотт Перти из аудиторской компании KPMG.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2041678-netflix-povysit-stoimost-podpisok-na-fone-rosta-chisla-polzovateley/

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