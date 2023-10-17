Как антимонопольное дело Google может повлиять на пользователей во всем мире

Антимонопольное судебное разбирательство против Google, которое в настоящее время проводится в США, может повлиять на людей во всем мире, каждый день использующих поисковый сервис от Google, передает Quartz.

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10-недельный судебный процесс по проверке деловой активности Google приближается к середине и пока слишком рано говорить о том, встанет ли окружной судья США Амит Мехта на сторону Министерства юстиции против одной из крупнейших технологических компаний в мире.

Если суд постановит, что Google незаконно контролирует рынок поисковых сервисов, то это решение может открыть новые возможности для потребителей и предприятий.

"Судья может заставить Google сделать рынок более доступным, чтобы больше стартапов и сторонних компаний могли оказать конкурентное давление на Google. Это также позволит создать более качественные онлайн-сервисы", — сказал Лютер Лоу, старший вице-президент по государственной политике Yelp.

Поисковая система Google завоевала огромную долю рынка, предоставляя людям информацию, взятую с миллиардов веб-сайтов, которые были проиндексированы с тех пор, как бывшие аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали эту технологию в конце 1990-х годов.

Google также платит миллиарды долларов каждый год, чтобы гарантировать, что его поисковая система будет по умолчанию установлена на самых популярных устройствах, например, в смартфонах от Apple.

Правительство США подало в суд на Google в 2023 году. Крупнейший антимонопольный процесс начался в Федеральном суде Вашингтона в сентябре.