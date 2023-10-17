Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как антимонопольное дело Google может повлиять на пользователей во всем мире

Опубликовано:

Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Антимонопольное судебное разбирательство против Google, которое в настоящее время проводится в США, может повлиять на людей во всем мире, каждый день использующих поисковый сервис от Google, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

10-недельный судебный процесс по проверке деловой активности Google приближается к середине и пока слишком рано говорить о том, встанет ли окружной судья США Амит Мехта на сторону Министерства юстиции против одной из крупнейших технологических компаний в мире.

Если суд постановит, что Google незаконно контролирует рынок поисковых сервисов, то это решение может открыть новые возможности для потребителей и предприятий.

"Судья может заставить Google сделать рынок более доступным, чтобы больше стартапов и сторонних компаний могли оказать конкурентное давление на Google. Это также позволит создать более качественные онлайн-сервисы", — сказал Лютер Лоу, старший вице-президент по государственной политике Yelp.

Поисковая система Google завоевала огромную долю рынка, предоставляя людям информацию, взятую с миллиардов веб-сайтов, которые были проиндексированы с тех пор, как бывшие аспиранты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин разработали эту технологию в конце 1990-х годов.

Google также платит миллиарды долларов каждый год, чтобы гарантировать, что его поисковая система будет по умолчанию установлена на самых популярных устройствах, например, в смартфонах от Apple.

Правительство США подало в суд на Google в 2023 году. Крупнейший антимонопольный процесс начался в Федеральном суде Вашингтона в сентябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2041140-kak-antimonopolnoe-delo-google-mozhet-povliyat-na-polzovateley-vo-vsem-mire/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.