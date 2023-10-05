Netflix поднимет стоимость подписки после окончания забастовки сценаристов

Netflix планирует повысить стоимость подписки на свой сервис после окончания забастовки голливудских сценаристов. Ранее к этой мере прибегли другие стриминговые сервисы, передает The Wall Street Journal.

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Как сообщают источники WSJ, Netflix обсуждает повышение цен сразу на нескольких рынках по всему миру, но, скорее всего, начнет с США и Канады. Журналистам не удалось узнать, насколько Netflix поднимет цены и когда именно это произойдет. Представители компании отказались от комментариев.

За последний год стоимость подписки на стриминговые сервисы в целом выросла на 25%. Это происходит из-за того, что компании стремятся получить больше прибыли от своих потоковых сервисов и побудить более экономных клиентов переключиться на бюджетный тарифный план с просмотром рекламы.

Кроме того, компании хотят предоставлять эксклюзивный контент, например, прямые трансляции спортивных состязаний, не вводя для этого отдельный тарифный план.

Однако некоторые все же вводят дополнительные тарифы. Так, например, Apple продает сезонную спортивную подписку MLS Major League Soccer за 12,99 долларов в месяц тем людям, которые уже владеют основной подпиской на Apple TV+ за 6,99 долларов в месяц. Тем, кто не подписан на Apple TV+, спортивная подписка обойдется в 14,99 долларов в месяц.

Netflix является самым прибыльным стриминговым сервисом среди конкурентов. При этом компания также является единственной из всех, кто в этом году не повышал стоимость основной подписки.