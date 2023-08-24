Microsoft пересмотрела план по приобретению Activision Blizzard ради одобрения в Британии

Microsoft и Activision Blizzard. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Корпорация Microsoft объявила о реструктуризации плана по приобретению американской цифровой медиа-компании Activision Blizzard за 69 млрд долларов. Компания готова сотрудничать с конкурентом Ubisoft, чтобы успокоить антимонопольные органы, передает Quartz.

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Microsoft заявила, что готова предоставить Ubisoft, французскому производителю видеоигр, эксклюзивные права на стриминговую передачу всех новых видеоигр Activision в течение следующих 15 лет. В зависимости от успеха слияния, оно будет включать единовременную выплату роялти со стороны Ubisoft. Кроме того, сделка не будет распространяться на европейский рынок.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании, которое заблокировало сделку в апреле, теперь должно заново пересмотреть условия соглашения Microsoft и Activision Blizzard с учетом планов по реструктуризации. Ранее управление заявляло, что готово возобновить переговоры с Microsoft. Это случилось после того, как Федеральный суд США одобрил сделку, несмотря на возражения Федеральной торговой комиссии.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что данное решение позволит наполнить рынок новыми креативными играми. Смит также подтвердил, что сделка по-прежнему будет соответствовать параметрам соглашения с регулирующими органами Европейского Союза, которое помогло Microsoft получить одобрение в континентальной Европе прошлой весной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2033613-microsoft-peresmotrela-plan-po-priobreteniyu-activision-blizzard-radi-odobreniya-v-britanii/