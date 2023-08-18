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Готовы ли технологические компании нанимать сотрудников после сокращения, рассказали эксперты

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Люди проводят собеседование
Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

Крупные технологические компании США пока не готовы набирать новых сотрудников, несмотря на всеобщий всплеск интереса к технологии искусственного интеллекта. Предприятия все еще работают с тем составом сотрудников, который остался после массовых сокращений, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

При этом эксперты отмечают, что сокращения в технологической сфере замедлились летом 2023 года. Такие данные приводятся в анализе, проведенном исследовательской фирмой Jefferies. По мнению экспертов, в августе еще меньше фирм прибегнут к сокращению сотрудников.

С начала 2023 года технологическая сфера пережила период самых массовых сокращений рабочей силы за последние годы. Руководство предприятий пошло на это ради сокращения расходов и устранения переизбытка кадров, возникшего во время пандемии COVID-19.

По данным Jefferies и TrueUp, с начала 2023 года в технологической отрасли было уволено 342 671 человек, что намного больше, чем 243 075 человек за весь 2022 год.

Данные о новых вакансиях показывают, что спрос на новых сотрудников в секторе остается невысоким, несмотря на всплеск интереса к технологиям искусственного интеллекта, разработка которых требует специальных навыков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2032831-gotovy-li-tehnologicheskie-kompanii-nanimat-sotrudnikov-posle-sokrascheniya-rasskazali-eksperty/

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