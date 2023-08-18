Китай не выдал Intel разрешение на заключение важной сделки

Офис Intel. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Intel отказалась от планов по приобретению израильского производителя микросхем Tower Semiconductor после того, как не смогла получить одобрение регулирующих органов Китая на сделку на сумму 5,4 млрд долларов, передает Financial Times.

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Как стало известно журналистам FT, приобретение не было одобрено официальными лицами Китая. Пекин тщательно изучает любую сделку, которая может дать Вашингтону больший контроль над цепочкой поставок полупроводников. Один из источников, близких к регулирующим органам Китая, сообщил, что в настоящее время американские компании по производству микросхем вряд ли могут рассчитывать на разрешение Китая, если речь идет о наращивании производства.

По правилам, сделки между крупными транснациональными корпорациями, в которых оба участника получают доход в Китае в размере более 55 млн долларов, должны быть зарегистрированы в пекинском Государственном управлении регулирования рынка для утверждения. При этом китайская индустрия по производству полупроводников также сталкивается с жестким экспортным контролем со стороны Вашингтона.

В последние месяцы инвесторы делали ставку на то, что покупка Tower не состоится. Их ожидания оправдались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2032829-kitay-ne-vydal-intel-razreshenie-na-zaklyuchenie-vazhnoy-sdelki/