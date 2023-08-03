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Помогла пандемия: Uber впервые за долгие годы увеличила прибыль

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Такси едет по городу
Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Uber сообщила, что компании удалось достичь операционной прибыли благодаря контролю над расходами. Это важное известие для оператора услуг такси после нескольких лет хронической убыточности, передает Financial Times.

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С 2014 года (тогда компания впервые публично раскрыла информацию о своем финансовом состоянии) Uber понесла операционные убытки в размере 31,5 млрд долларов.

По мнению аналитиков, это происходило за счет того, что Uber использовала дешевый капитал для субсидирования поездок некоторых категорий граждан и захвата рынка. Эксперты отмечают, что зачастую Uber нарушала правила, принятые в отношении такси во многих странах мира, и это было очень яркой демонстрацией высокомерия, царящего среди инвесторов Кремниевой долины.

"На протяжении большей части нашей истории прибыль не была первой ассоциацией, которая приходила в голову людям, если речь заходила об Uber.

Многие вообще были уверены, что мы никогда не сможем заработать. Но это никогда не было правдивым предсказанием. Мы были уверены в обратном", — признался генеральный директор Дара Хосровшахи.

Uber удалось значительно улучшить свое финансовое положение на фоне восстановления спроса на услуги во время пандемии COVID-19. Кроме того, свою роль сыграло и расширение сервиса доставки. Под руководством Хосровшахи, который пришел на смену соучредителю компании Трэвису Каланику шесть лет назад, компания также подняла цены и реализовывала план по усиленному контролю над расходами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2030953-pomogla-pandemiya-uber-vpervye-za-dolgie-gody-uvelichila-pribyl/

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