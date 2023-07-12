Foxconn отказался от строительства завода в Индии

Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Китайская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим поставщиком Apple, отказалась от плана по строительству завода по производству чипов в Индии, в который планировала вложить 20 млн долларов. Таким образом, компания хотела диверсифицировать свое производство и вывести его за пределы Китая, передает BBC.

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Новости об отмене планов появились менее чем через три месяца после объявления о строительстве завода в Индии. Компания хотела построить завод в штате Гуджарат, где проживает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Представители правительства Индии заявили, что изменения планов Foxconn никак не повлияют на амбиции страны в области производства чипов.

В Foxconn заявили, что будут исследовать разнообразные возможности для развития. В компании сообщили, что решение об отказе от строительства завода в Индии было принято согласованно с индийским партнером, компанией Vedanta. Однако подробности о том, почему Foxconn вышла из сделки, до сих пор неизвестны. В Vedanta сообщили, что нашли других партнеров для создания первого в Индии литейного завода по производству чипов.

Пол Триоло из международной консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group заявил, что выход Foxconn из сделки наносит серьезный удар по амбициям Индии в области развития передовых технологических производств. По его мнению, основной причиной ухода китайской компании может быть тот факт, что у индийской стороны не было опыта в управлении крупномасштабным производством полупроводников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028175-foxconn-otkazalsya-ot-stroitelstva-zavoda-v-indii/