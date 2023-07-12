Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Foxconn отказался от строительства завода в Индии

Опубликовано:

Логотипы Apple и Foxconn
Логотипы Apple и Foxconn. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Китайская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим поставщиком Apple, отказалась от плана по строительству завода по производству чипов в Индии, в который планировала вложить 20 млн долларов. Таким образом, компания хотела диверсифицировать свое производство и вывести его за пределы Китая, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новости об отмене планов появились менее чем через три месяца после объявления о строительстве завода в Индии. Компания хотела построить завод в штате Гуджарат, где проживает премьер-министр Индии Нарендра Моди. Представители правительства Индии заявили, что изменения планов Foxconn никак не повлияют на амбиции страны в области производства чипов.

В Foxconn заявили, что будут исследовать разнообразные возможности для развития. В компании сообщили, что решение об отказе от строительства завода в Индии было принято согласованно с индийским партнером, компанией Vedanta. Однако подробности о том, почему Foxconn вышла из сделки, до сих пор неизвестны. В Vedanta сообщили, что нашли других партнеров для создания первого в Индии литейного завода по производству чипов.

Пол Триоло из международной консалтинговой фирмы Albright Stonebridge Group заявил, что выход Foxconn из сделки наносит серьезный удар по амбициям Индии в области развития передовых технологических производств. По его мнению, основной причиной ухода китайской компании может быть тот факт, что у индийской стороны не было опыта в управлении крупномасштабным производством полупроводников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028175-foxconn-otkazalsya-ot-stroitelstva-zavoda-v-indii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.