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"Цифровой алкоголь" изобрели разработчики из Казахстана

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Выставка "Иннопром" в Екатеринбурге
Выставка "Иннопром" в Екатеринбурге. Фото: t.me/rbc_news

Разработчики из Казахстана представили на промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге свое изобретение - цифровой алкоголь. Журналисты выяснили, как он работает.

Как сообщает издание "Подъем", изделие представляет собой наушники, которые издают специальные звуки. Прослушивание этих звуков в течение нескольких секунд расслабляет как шот алкоголя.

"Мы все время искали техники, которые позволяли бы мгновенно или очень быстро помочь клиентам от стресса. Дошли до такой технологии - нейронаушники, когда вы можете мгновенно расслабиться от 6 секунд до 3 минут максимально.

Представьте: учитель в школе, который целый день с детьми взаимодействовал, у него уже такой накал, предел. Он зашел в комнату разгрузок, он не пьет, не курит: просто ложится, закрывает глаза - и через три минуты он совершенно здоровый, счастливый человек.

То же самое и для госслужащих, в медицинских учреждениях, то есть везде, где есть человеческий фактор. Даже на вечеринках с друзьями", - рассказали журналистам авторы проекта.

Уточняется, что звук воздействует на вестибулярный аппарат.

"Мгновенная перезагрузка всего тела, расслабление всех нервов в организме, воздействие на вестибулярный аппарат, происходит очень-очень быстрое резкое расслабление, покачивание. У кого-то ощущение, что он на лодке покатался, у кого-то - что выпил шот алкоголя", - поделились разработчики.

Отмечается, что продавать "digital-алкоголь" бизнесмены из Казахстана планируют за 2 тысячи долларов, то есть около 882 тыс. тенге.

Между тем российский нейрофизиолог, кандидат биологических наук Игорь Корюкалов в беседе с корреспондентом издания "Газета.Ru" назвал технологию "маркетинговой игрой слов" и отметил, что звуки часто используются для изменения функционального состояния мозга.

"Вы можете воздействовать в узком спектре: либо немножко его расслабить, увести в сторону сна; нарушить концентрацию внимания; или вывести на агрессию. Глобально три направления, для которых чаще всего могут это использовать.

Если говорить про инновационность, возможно, там речь идет о каком-то новом способе воздействия звуковыми волнами. Это единственное, что может заключать в себя эту инновационность - та технология, с которой они решили использовать звук", - пояснил он.

Корюкалов подчеркнул, что воздействие звуком всегда оказывает влияние на организм, поэтому разработчики устройства должны прописывать рекомендации и противопоказания для людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2028124-tsifrovoy-alkogol-izobreli-razrabotchiki-iz-kazahstana/

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