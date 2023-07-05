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Работодателей, использующих ИИ при найме новых сотрудников, будут контролировать в США

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Люди проводят собеседование
Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

На этой неделе в США вступает в силу первый закон, регулирующий использование искусственного интеллекта (ИИ) при приеме на работу. Новый закон направлен на повышение прозрачности действий компаний, однако аналитики сомневаются в его эффективности в защите соискателей, сообщает Quartz.

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Все больше компаний применяют алгоритмические инструменты при подборе новых сотрудников. Это может быть программное обеспечение, анализирующее резюме, а также чат-боты, проводящие интервью с соискателями. В Нью-Йорке вступает в силу новое законодательство, регулирующее использование ИИ в процессе найма.

Закон требует от работодателей большей прозрачности в использовании искусственного интеллекта и алгоритмических инструментов при принятии решений о приеме на работу и продвижении по службе. Также предусмотрена ежегодная проверка на предмет потенциальной предвзятости в отношении соискателей. Новые правила вступают в силу 5 июля.

В соответствии с городским законом о найме, принятым в 2021 году, компании, использующие ИИ и алгоритмические инструменты, обязаны сообщать всем кандидатам об их использовании. Кандидаты также имеют право узнать, какие личные данные собирает и обрабатывает искусственный интеллект.

Председатель Комиссии США по равным возможностям при трудоустройстве Шарлотта Берроуз заявила, что четверо из пяти американских работодателей применяют автоматизированные технологии при принятии решений о найме. Однако аналитики высказывают сомнения в эффективности нового закона для защиты соискателей от предвзятости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2027485-rabotodateley-ispolzuyuschih-ii-pri-nayme-novyh-sotrudnikov-budut-kontrolirovat-v-ssha/

Автор: Дилара Аронова
Работодателей, использующих ИИ при найме новых сотрудников, будут контролировать в США

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