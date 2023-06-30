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Разработчик ChatGPT откроет первый международный офис в Британии

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Логотипы OpenAI и ChatGPT
ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

OpenAI, компания-разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, собирается открыть первый офис за пределами США. Первый международный офис компании будет расположен в Великобритании, передает BBC.

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Исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что появление международного офиса позволит компании привлекать таланты мирового уровня. Ранее он раскритиковал закон о регулировании технологий искусственного интеллекта, предложенный ЕС. Согласно этому проекту, компании будут обязаны делиться контентом, который они используют для обучения искусственного интеллекта. При этом в Великобритании планируют внедрить схему, известную как "инновационное регулирование".

Дайан Юн, вице-президент OpenAI по персоналу, заявила, что компания стремится собрать очень сильную команду, которая присоединится к усилиям по продвижению безопасного искусственного интеллекта.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT стал доступен массовому пользователю в ноябре 2022 года и вызвал настоящий бум на рынке. Многие эксперты стали высказываться, что невероятно точные ответы, которые дает чат-бот, могут представлять угрозу. Поэтому власти многих стран начали в срочном порядке обсуждать регулирование ИИ.

Сэм Альтман заявлял, что ИИ поможет создать новые рабочие места и уменьшить уровень неравенства в обществе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2026783-razrabotchik-chatgpt-otkroet-pervyy-mezhdunarodnyy-ofis-v-britanii/

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