Netflix будет финансировать обучение актеров в Южной Корее

Netflix. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Руководство Netflix рассказало, как планирует потратить 2,5 млрд долларов, выделенных на производство развлекательного контента в Южной Корее. Стриминговый сервис направит часть средств на профессиональное обучение нового поколения актеров и работников кинопроизводства, передает Bloomberg.

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Генеральный директор Netflix Тед Сарандос заявил, что компания будет финансировать учебные программы для специалистов, которые работают в кадре и за его пределами. Он также добавил, что Netflix будет работать с местными организациями, занимающимися поиском новых талантов, и помогать в развитии будущих звезд индустрии.

Эти инициативы подчеркивают важность южнокорейского контента для американского стримингового сервиса. В последние годы именно сериалы и телешоу, произведенные в Южной Корее, являются наиболее популярными на платформе и привлекают рекордное количество зрителей. В настоящее время Netflix также остро нуждается в новом популярном контенте, чтобы противостоять натиску таких конкурентов, как Apple TV+ и Disney+.

Netflix в апреле пообещал потратить 2,5 млрд долларов в течение следующих четырех лет на производство контента в Южной Корее. Сарандос заявил, что количество просмотров южнокорейских телешоу на платформе за последние четыре года выросло в шесть раз. При этом эти шоу смотрят зрители со всего мира, а не только из Южной Кореи.

Тед Сарандос приехал в Сеул и находился там в течение трех дней. Он обсуждал инвестиционные планы Netflix с южнокорейскими партнерами, а также с представителями правительства. Сарандос встретился и с премьер-министром страны Хан Дук Су.

Руководитель Netflix заявил, что инвестирование в профессиональную подготовку актеров и производство контента со стороны американского сервиса может иметь долгосрочные перспективы роста для экономики Южной Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025893-netflix-budet-finansirovat-obuchenie-akterov-v-yuzhnoy-koree/