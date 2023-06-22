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TikTok начал тестировать собственную маркетплейс-платформу

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TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

ByteDance, материнская компания TikTok, тестирует собственную маркетплейс-платформу прямо внутри приложения для публикации коротких видео. Эксперты говорят, что в перспективе китайская компания нацелена на то, чтобы составить конкуренцию таким крупным сетям, как Amazon и Shein, передает Financial Times.

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В последние недели британские пользователи TikTok стали замечать, что приложение предлагает им протестировать новую вкладку Trendy Beat. Через нее пользователи попадают в полноценный маркетплейс, в котором можно купить популярные товары, которые также рекламируются в TikTok. Среди товаров встречаются специфичные позиции, реклама которых набрала множество комментариев и реакций в соцсети. Например, средство для чистки ушей или устройство для очистки одежды от кошачьей шерсти.

Эта модель аналогична тому, как Amazon продвигает ассортимент самых покупаемых товаров, однако в TikTok ситуация обратная: сначала платформу использовали для продвижения товаров, а теперь она превратилась в маркетплейс.

Представители TikTok заявили, что в настоящее время тестируют эту функцию.

"Мы всегда ищем новые способы улучшить пользовательский опыт нашего сообщества. В настоящее время мы находимся на ранних стадиях экспериментов с новыми функциями покупок", — заявили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025732-tiktok-nachal-testirovat-sobstvennuyu-marketpleys-platformu/

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