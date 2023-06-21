Новое руководство назначили в Alibaba на фоне реструктуризации компании

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Нового председателя правления и нового исполнительного директора внезапно назначили в Alibaba. Это неожиданный шаг со стороны компании, которая за последнее время потеряла долю рынка и безуспешно пытается восстановиться после официального завершения пандемии COVID-19, передает Bloomberg.

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Исполнительный вице-председатель Джозеф Цай станет председателем правления, а исполнительный директор по электронной коммерции Эдди Йонг заменит Даниэля Чжана на посту главного исполнительного директора. Шокирующий уход Чжана произошел после того, как Alibaba объявила о масштабной реструктуризации, направленной на ускорение роста и создание семи автономных отраслевых гигантов.

Именно Чжан публично объявил о масштабных изменениях в компании. Сделано это было после того, как очередной отчет Alibaba вызвал тревогу у инвесторов. Как правило, рост выручки гиганта электронной коммерции демонстрирует покупательскую способность китайского общества.

Ожидалось, что реструктуризация начнется с листинга продуктового подразделения Freshippo и продолжится запуском гигантского логистического подразделения Cainiao. Примечательно, что в Alibaba собираются полностью выделить крупнейшую в стране платформу облачных сервисов в качестве дивиденда акционерам. Это означает, что компания может отказаться от контроля над одним из своих самых больших предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2025580-novoe-rukovodstvo-naznachili-v-alibaba-na-fone-restrukturizatsii-kompanii/